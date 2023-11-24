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В Кабмине ответили, чем обернется венгерское вето на вступление Украины в ЕС

Ольга Стефанишина заявила, что венгерское вето на вступление Украины будет безответственностью всего ЕС

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Блокирование Венгрией движения Украины в ЕС на саммите в декабре будет результатом безответственности других стран-членов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на Немецком совете по международным отношениям сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет "The Guardian".

В Кабмине ответили, чем обернется венгерское вето на вступление Украины в ЕС

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

"Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", – отметила Стефанишина.


Вице-премьер отметила, если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это будет безответственность других – тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. 

"Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы это читаем, именно так мы к этому относимся", – добавила Ольга Стефанишина.

Отметим, президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в понедельник с официальным визитом в Будапешт для двусторонних переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном на фоне недавних ультимативных угроз венгерского премьера заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/24/russia-ukraine-war-live-putin-zelenskiy-latest-updates
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