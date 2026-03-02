logo

В одной из стран ЕС звучали сирены: истребители поднялись в воздух
НОВОСТИ

В одной из стран ЕС звучали сирены: истребители поднялись в воздух

На Кипре прозвучали сирены из-за опасности атаки Ирана.

2 марта 2026, 13:20
Автор:
Slava Kot

Днем 2 марта на Кипре раздались сирены тревоги после атаки иранского дрона на авиабазу Акротири, где находятся Королевские военно-воздушные силы Великобритании. После этого в воздух поднялось три истребителя, а персонал военного объекта был эвакуирован.

В одной из стран ЕС звучали сирены: истребители поднялись в воздух

На Кипре раздавались сирены. Фото из открытых источников

По данным кипрского телеканала CyBC, сигнал тревоги раздался около 12:00. Власти не сообщали, идет ли об учебе, превентивных мерах или реальной угрозе. После объявления сигнала тревоги три истребителя ВВС Великобритании были немедленно подняты в воздух. Ранее, Министерство обороны Великобритании подтвердило, что база подверглась атаке иранского дрона, удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

Инцидент стал частью более широкой эскалации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, а тот в ответ начал атаковать военные объекты американцев и их союзников в регионе. Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что Тегеран выпустил ракеты в направлении британских военных объектов на Кипре и в Бахрейне.

Кипр, председательствующий в Совете Европейского Союза, был вынужден перенести неформальное заседание министров европейских дел из-за атаки.

Авиабаза Акротири является ключевым пунктом присутствия Великобритании в восточном Средиземноморье. Ее использование в операциях на Ближнем Востоке делает объект потенциальной мишенью в условиях регионального кризиса.

