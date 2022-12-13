Виктор Орбан высмеял Европейский парламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял Европарламент из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter венгерского политика.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Европейская полиция арестовала заместитель главы Европарламента Еву Кейли ее отца, партнера и еще нескольких политиков. Полиция ЕС выдвигает им обвинения в отмывании денег и коррупции. Европейские политики получали средства, подарки от Катара для продвижения своих стратегических и политических позиций.

Пророссийский политик Виктор Орбан решил высмеять такое событие в ЕС.

"Доброе утро Европейскому парламенту", — написал Виктор Орбан в Twitter, и опубликовал старую фотографию, на которой смеются бывшие мировые лидеры и слова "а потом они сказали… ЕП серьезно озабочен коррупцией в Венгрии".

Таким образом, Виктор Орбан вспомнил слова Европарламента, что Венгрия "больше не является демократией", которые прозвучали несколько месяцев назад из-за коррупции в стране. ЕС принял решение не выделять деньги Для Венгрии, пока премьер-министр Виктор Орбан не создаст независимые антикоррупционные учреждения.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия скрывает российских шпионов в своей стране. Большинство из них получили дипломатическую защиту, ведь якобы являются работниками посольства России в Будапеште, а остальные принадлежат к банку, который несколько лет назад переехал из России.

Также "Комментарии" писали о хаосе, который происходит в Венгрии из-за резкого повышения цен на топливо. Правительство Орбана отменило лимит цен на топливо, чем вызвало панику и очереди на венгерских заправках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!