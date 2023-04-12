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Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну

Австрия готова арестовать Владимира Путина, если президент России совершит визит на ее территорию.

сегодня, 11:51
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Автор:

Slava Kot

Австрийское чиновник по делам ЕС Каролина Эдтштадлер подтвердила, что Австрия арестует Путина, если президент России приедет на территорию страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Каролина Эдтштадлер отметила, что Австрия должна выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Поэтому, по ее словам если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то должен быть арестован".


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"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом", – сказала министерша по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии.

Таким образом, в Вене подтвердили, что готовы арестовать российского президента. Австрия ратифицировала Римский устав, как и более 120 стран мира, который придает юридический вес решениям Международного уголовного суда. Своей позиции по аресту Владимира Путина озвучили также в Казахстане и Венгрии.  

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина в подозрении в совершении военных преступлений в Украине, в том числе депортации детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента России Владимира Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест и смогут ли схватить российского диктатора?

Также "Комментарии" писали об охотниках на Путина: благодаря им выдали ордер на арест президента России. Два французских юристов начали собирать военные преступления Путина и других российских чиновников в Украине. На основе собранных улик Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/11/7159573/
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