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Европейская страна, вкачивающая в экономику России огромные деньги

Кроме Венгрии, которая является очевидным партнером России, у Путина в ЕС есть более утонченный компаньон.

сегодня, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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Европейская страна, вкачивающая в экономику России огромные деньги

Австрия наполняет бюджет России. Фото из открытых источников

С начала вторжения России в Украину только за российский газ Австрия заплатила более 7 млрд. евро. Еще одним спорным моментом является деятельность австрийского Raiffeisen Bank. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание RND.


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Австрийский канцлер Карл Нехаммер посетил Украину в апреле 2022 года и заявил, что "пока украинцы погибают, никаких санкций недостаточно". Теперь, когда Украина продолжает защищать свою территорию более 500 дней, раздражение растет, особенно среди британцев и американцев. К примеру британское издание The Economist создало список "полезных идиотов Путина".

Издание утверждает, что Австрия "тихо, но также выгодно остается в стороне от боевых действий, ссылаясь на отсутствие членства в НАТО и свою самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом". Издание подчеркивает, что Австрия мало помогает Украине, но увеличивает торговлю с РФ. Используя свой "нейтралитет", Австрия играет в пользу России в экономическом плане.

"Пока из Вены в Россию поступает больше денег за газ, чем Австрия в целом потратила с начала войны на помощь Украине", — отметил Economist.

Путин в 2018 году подписал в Вене долгосрочный газовый контракт с Австрией до 2040 года. Детали контракта остаются в тайне, однако Австрия вне зависимости от того покупает или нет, должна все равно платить за российский газ.

"Будапешт никогда не скрывал, что Венгрия не будет участвовать в санкциях, продолжая активно торговать с Россией и отказываясь поддерживать Украину. Однако Вена поддерживает Путина гораздо изощреннее", — констатирует издание Politico и обвиняет австрийских политиков в "разногласиях между риторикой и реальностью" .

Помимо "нейтралитета" и платы за российский газ, в РФ продолжает вести свой бизнес австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) Согласно данным США австрийский банк удвоил свою чистую прибыль. Прибыль RBI выросла также благодаря тому, что как западное финучреждение оно не было исключено из системы Swift, в отличие от своих российских конкурентов. По данным Financial Times, через Raiffeisen Bank Россия сейчас обрабатывает 40-50% всех денежных потоков между Россией и остальным миром.

В целом коротко охарактеризовал политику Австрии по отношению к России австрийский депутат от либеральной, проевропейской партии NEOS Гельмут Брандштеттер, заявивший, что "австрийской политикой руководит страх".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия создала сеть брендов-клонов западных компаний.

Также "Комментарии" писали о российском дипломате, организующем регулярные парады на территории страны НАТО.



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Источник: https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-oesterreich-ist-putins-geldautomat-in-der-euro-zone-6YJI5DDIFBG2PM7QYNNFVUBLJ4.html
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