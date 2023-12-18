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Латвия выгонит сотни россиян: какая причина

Россияне, которые не сдали языковой экзамен и соответствующие документы, будут депортированы из Латвии.

сегодня, 12:57
Автор:
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Slava Kot
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Латвия ожидает депортировать более 1000 проживающих в стране граждан РФ, ведь они не подходят под новые правила латвийского закона об иммиграции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

Латвия выгонит сотни россиян: какая причина

Руководитель Департамента по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе. Фото из открытых источников

В сентябре 2022 года Латвия внесла изменения в закон об иммиграции. Согласно этим правкам граждане РФ, постоянно живущие в стране, должны сдать языковой экзамен в течение года. Руководитель Департамента по делам гражданства и иммиграции Майра Розе рассказала о сложившейся ситуации в Латвии.

По ее словам, более 15 тыс. россиян подали разрешение на постоянное проживание, а еще 3 тыс. граждан России пытаются получить временное разрешение. Около 2,2 тыс. россиян не выполнили необходимых условий для продления проживания в Латвии. Однако Розе объясняет, что часть из них еще может подать необходимые документы, в то время как другие должны покинуть страну.

"Более 1000 человек подлежат выдворению", — сказала Майра Розе и добавила — "мы видим, что есть много тех, кто все еще пытается подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать".

Напомним, что документы на сдачу языкового экзамена в Латвии можно было подать до начала сентября. Тогда Майра Розе указывала, что Латвию могут покинуть около 3,6 тыс. граждан России. Департамент по делам гражданства и иммиграции Литвы обратился в пограничную службу, чтобы определить, сколько россиян уже добровольно покинуло страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин критиковал Латвию из-за термина "негражданин" и заявил, что в этой балтийской стране к россиянам якобы относятся, как к свиньям.

Также "Комментарии" писали об Эстонии, разрабатывающей механизм депортации для тех, кто получил российский паспорт.



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Источник: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/56200120/rukovoditel-udgm-iz-latvii-pridetsya-uehat-primerno-1000-grazhdan-rossii
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