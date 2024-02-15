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На карнавале в Хорватии сожгли чучело Путина

В Хорватии на Карнавале сожгли чучела президентов Владимира Путина и Александра Вучича.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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В последний день карнавала в городе Каштель было сожжено чучело президента России Владимира Путина и президента Сербии Александара Вучича. Инцидент в хорватском городе вызвал резкую критику со стороны Сербии, в то время как в России не отреагировали на сожжение куклы Путина.

На карнавале в Хорватии сожгли чучело Путина

В Хорватии спали опудало Путина. Фото с открытыми джерелами

Карнавал в Каштеле имеет традиционный ритуал сожжения одного или нескольких чучел деятелей, ответственных за все плохое, что произошло у местных жителей за прошлый год. В этом году организаторы праздника решили сжечь чучело президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина.

В Кремле проигнорировали действия на фестивале, а глава МИД Сербии Ивица Дачич отреагировал на сожжение куклы Вучича и заявил, что осуждает инцидент.

"Этот скандальный акт распространения ненависти посылает сообщение, которое никак не способствует укреплению добрососедских отношений, мира и стабильности в регионе и прямо и серьезно нарушает отношения между двумя странами", — заявил Дачич.

Затем на инцидент ответил и сам президент Сербии Александар Вучич.

"Я это видел... Я бы позавидовал, если бы это был кто-то другой из Сербии. Я уверен, что мой отец гордится тем, что его сын является их самой большой проблемой, а они убили его отца и его деда", — сказал Вучич.

Ранее в Каштеле сжигали чучела лидера Независимой демократической партии Сербии Милорада Пуповаца и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на карнавале в Германии высмеяли оказавшегося на одной платформе с Путиным российского патриарха Кирилла. Кроме того, в Косово срезали стенд с Путиным, назвав президента России фашистом.

Также "Комментарии" писали, сожалеет ли Путин о начале войны в Украине. Ответ президента России.



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Источник: https://www.rts.rs/vesti/region/5366995/na-karnevalu-u-hrvatskoj-zapaljene-lutke-sa-likom-vucica-i-putina.html
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