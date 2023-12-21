Орбана спросили, российское вторжение в Украину – это война: какой ответ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал российский нарратив Путина о войне в Украине. Венгерский премьер отказался назвать конфликт в Украине войной и заявил, что "это военная операция". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Будапеште Виктор Орбан ответил на вопросы внутренней и внешней политики. В частности, часть из них касалась войны в Украине, которую Орбан отказался так назвать.

"Это военная операция. Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда война будет", – заявил Виктор Орбан.

Кроме того, Орбан отметил свою позицию и начал защищать Путина, который назвал войну в Украине "СВО".

"Мы должны радоваться, что войны не объявлены, потому что тогда будет всеобщая мобилизация", — сказал Орбан и добавил — "я никому этого не желаю".

Венгерский премьер также поделился деталями, почему решил выйти из зала во время голосования по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя и был единственным, кто выступал против такого решения. По словам Орбана, Венгрия не смогла бы остановить решение 26 стран-членов Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент РФ Владимир Путин на своей "прямой линии" дал оценку пророссийским действиям Роберта Фицо и Виктора Орбана против Украины. Интересно, что премьер Словакии открыто выступает против вступления Украины в НАТО, в то время как венгерский лидер против любой помощи от ЕС для Украины.

Также "Комментарии" писали, что чешский политик заявил, что Орбан может работать на Путина и назвал его "троянским конем". В Литве высказали подобное мнение.