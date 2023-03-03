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Россия возмущена решением Сербии отправить оружие Украине

Российская Федерация недовольна тем, что Сербия направила Украине военное оружие.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Кремль выразил обеспокоенность тем фактом, что ее довольно терпимая к России Сербия передала Украине 3,5 тыс. ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Россия возмущена решением Сербии отправить оружие Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва следит за историей с сербскими ракетами, которые были направлены в Украину. В Кремле заявили, что такие действия задают "серьезный вопрос" для российско-сербских отношений в будущем.


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Министр обороны Сербии Милош Вучевич возразил российские обвинения и заявил, что его страна не предоставляла Украине военную технику и боеприпасы.

"Если частные компании покупают оружие на рынках третьих стран, а затем продают его другим компаниям в других странах, это не вопрос для Сербии, это вопрос международной торговли", – сказал сербский чиновник.

Сербия вместе с Венгрией являются одними из крупнейших союзников России в Европе. Страны постоянно выступают против санкций для русской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще один союзник Путина начинает удаляться от России. Сербский президент Александр Вучич осторожно намекает на изменение курса своей страны. Недавно Сербия решила отказаться от российских самолетов для своей армии и заказала контракт у французской военной компании Dassault Aviation SA.

Также "Комментарии" писали, что российский миллиардер назвал год, когда РФ останется без денег. По его мнению, Российская Федерация должна перестать смотреть на Европу, а двигаться в сторону азиатского рынка для наполнения своего бюджета и роста экономики.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-3-23/index.html
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