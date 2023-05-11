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Швейцария назвала сумму активов Центрального банка России, которую хранит у себя

Швейцарские банки хранят активы российского центрального банка на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков. Такая же сумма заморожена от россиян и российских компаний.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Правительство Швейцарии признало, насколько большие резервы российского центробанка находятся в их стране. Швейцария рассматривает возможность инвестировать эти активы, а средства от них могли бы пойти на восстановление Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Швейцария назвала сумму активов Центрального банка России, которую хранит у себя

Швейцария объявила сумму замороженных активов Центрального банка России

Министерство экономики Швейцарии сообщило, что резервы и активы российского центрального банка составляют 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 миллиарда долларов). Четыре дня спустя после нападения России на территорию Украины Швейцария нарушила свой нейтралитет и решила присоединиться к санкциям ЕС против Москвы. Таким образом банки страны должны передавать информацию о клиентах или компаниях, связанных с Россией.


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В ЕС продолжаются переговоры о возможной передаче замороженных средств Центрального банка России на восстановление Украины. Ранее швейцарские чиновники были против такого решения, однако сейчас рассматривают возможности инвестировать российские активы, а полученные деньги будут использовать на восстановление Украины.

Следует заметить, что кроме замороженных активов Центрального банка России, также Швейцария заблокировала средства россиян или российских компаний, попавших под санкции на сумму в 7,5 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов). Что касается этих активов, Швейцария имеет четкую позицию и считает передачу частных средств нарушением своих международных обязательств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа стран-союзников ищет ракеты большой дальности для Украины. Британия уже отправила свои дальнобойные ракеты.

Также "Комментарии" писал, что канцлер Германии Олаф Шольц призывает реформировать ЕС. После этого Венгрия не сможет блокировать решение Европейского союза.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-10/-8-3-billion-in-russian-central-bank-assets-held-in-switzerland
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