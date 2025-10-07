Казахстан увеличит количество нефти, которую будет экспортировать в Европу. Соглашение продлено до конца 2026 года.

Нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ежемесячные поставки увеличатся со 100 тысяч до 130 тысяч тонн.

Председатель правления "КазМунайГаз" Асхат Хасенов во время встречи с гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявил о планах расширения поставок сырья в ФРГ.

"По итогам встречи продлили текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (с ресурсов Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тысяч до 130 тысяч тонн", — отметили в КМГ.

Стоит отметить, в прошлом году в Германию начали отправлять нефть из казахского Кашагана, а с 2025-го — с Тенгиза. За девять месяцев текущего года на немецкий НПЗ в Шведте доставили 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — российским дипломатам станет сложнее передвигаться в пределах Европейского Союза – правительства стран блока вводят ограничения, которые объясняют рисками шпионажа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшему олигарху Путина могут разблокировать активы: о чем торгуются внутри Евросоюза.

Ранее "Комментарии" писали — Европе в последнее время приходится противостоять усилению гибридной войны со стороны России, к которой постепенно присоединяется и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".



