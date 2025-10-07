У Німеччині знайшли альтернативу російській нафті: союзник РФ допоможе

Казахстан збільшить кількість нафти, яку експортуватиме до Європи. Угода продовжена до кінця 2026 року.

Нафта. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що щомісячні постачання збільшаться зі 100 тисяч до 130 тисяч тонн.

Голова правління "КазМунайГаз" Асхат Хасенов під час зустрічі з гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявив про плани розширення постачання сировини до ФРН.

"За підсумками зустрічі продовжили поточний договір про постачання казахстанської нафти до Німеччини до кінця 2026 року (з ресурсів Karachaganak Petroleum Operating BV). Угода передбачає збільшення щомісячних поставок зі 100 тисяч до 130 тисяч тонн", — зазначили у КМР.

Варто зазначити, що минулого року до Німеччини почали відправляти нафту з казахського Кашагана, а з 2025-го – з Тенгізу. За дев'ять місяців поточного року на німецький НПЗ у Шведті доставили 1,5 млн. тонн казахстанської нафти.

