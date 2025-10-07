Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Казахстан збільшить кількість нафти, яку експортуватиме до Європи. Угода продовжена до кінця 2026 року.
Нафта. Фото: із відкритих джерел
Зазначається, що щомісячні постачання збільшаться зі 100 тисяч до 130 тисяч тонн.
Голова правління "КазМунайГаз" Асхат Хасенов під час зустрічі з гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявив про плани розширення постачання сировини до ФРН.
Варто зазначити, що минулого року до Німеччини почали відправляти нафту з казахського Кашагана, а з 2025-го – з Тенгізу. За дев'ять місяців поточного року на німецький НПЗ у Шведті доставили 1,5 млн. тонн казахстанської нафти.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російським дипломатам буде складніше пересуватися в межах Європейського Союзу – уряди країн блоку запроваджують обмеження, які пояснюють ризиками шпигунства. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Financial Times".
Також видання "Коментарі" повідомляло – найближчому олігарху Путіна можуть розблокувати активи: про що торгуються всередині Євросоюзу.
Раніше "Коментарі" писали — Європі останнім часом доводиться протистояти посиленню гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується і Китай. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".