Франция против военного альянса Британии, Австралии и США: пойдет ли Париж на кардинальные меры

Официальный Париж продолжает атаки на США, Австралию и Великобританию, которые не просто объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS), но и подтолкнули австралийские власти разорвать контракт с французской Naval Group. Речь о проекте по разработке и строительству подводных лодок. Австралия отказалась от предыдущих договоренностей с Францией на поставку десятков дизельных подлодок, сделав выбор в пользу атомных, предлагаемых американскими и британскими партнерами.

Франция против военного альянса Британии, Австралии и США - фото из открытых источников

В ответ Франция отозвала послов из США и Австралии. А министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что данное решение усложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом.

О чем говорит эта ситуации? Как она может развиваться дальше? Готов ли Париж в целом и Макрон в частности (особенно в свете намеченных на 2022 выборов) на кардинальные меры? Почему не всё гладко внутри так называемого коллективного Запада? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

В Париже сейчас всё не очень хорошо со сбытом промышленной технологичной продукции

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что история с подводными лодками уже следствие, а не самостоятельное событие.

"США, Великобритания и Австралия создали новый, достаточно мощный союз. Как говорят циники — договорились дружить против Китая. Хотя задачи, конечно, не исчерпываются только этим направлением. И в контексте этого блока и стоящих перед ним задач Австралии вполне логично работать в тесном союзе именно с США и получать в результате атомные подводные лодки, а не дизельные французские. К слову, Швейцария тоже отказалась от контракта на поставку французских самолетов в пользу американских. Так что в Париже сейчас всё не очень хорошо со сбытом промышленной технологичной продукции", – говорит политолог.

Кирилл Сазонов отмечает, что новый союз США, Великобритании и Австралии – веянье эпохи.

"В мире сейчас очень быстро идут процессы пересмотра региональных блоков. И это не слишком хорошо для Украины — многим просто сейчас не до нас. С другой стороны, это шанс стать частью сильного союза и уже в этом качестве строить геополитику, – считает политолог. – Минус Украины — в слабой экономике. Зато у нас очень сильная армия, а наш президент Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером (после канцлера Германии Ангелы Меркель), с которым президент США Джо Байден встретился в Белом доме. В плюс нам плотный график встреч Зеленского во время Генассамблеи ООН и активное сотрудничество со странами Восточной Европы. Общие угрозы сближают. Так что возможности стать частью сильного блока у нас есть. В первую очередь речь идет о США и Польше".

Пока Париж связан финансово и политически отношениями с ЕС и НАТО, вряд ли он пойдет на какие-то резкие шаги

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что ситуация с AUKUS наглядно демонстрирует – фокус американского внимания за рубежом смещается на Тихоокеанский регион.

"Своим основным конкурентом, оппонентом США видят именно Китай, а не Россию, – подчеркивает эксперт. – И формирование этого американо-британо-австралийского блока нацелено против Китая. В какой-то мере — это прообраз Тихоокеанского НАТО. И выбор, сделанный Австралией, у которой имеются многочисленные конфликты с Китаем (экономического, политического характера) в пользу Британии и США – логичен. Вопрос не только в более современных технологиях (атомные подлодки против дизельных). Это еще и ядерный зонтик, военно-политическая, финансовая поддержка в целом. Оказывать ее у Вашингтона и Лондона куда больше возможностей, чем у Парижа. Возмущения Франции тоже понятны. Но я не думаю, что Париж пойдет на демарши подобных тем, которые устраивали в середине 60-х, когда Франция выходила из НАТО, пыталась проводить собственную внешнюю политику, не считаясь с союзниками".

В то же время Руслан Бортник прогнозирует серьезное охлаждение американо-французских отношений. И напоминает, что во многом из-за позиции США французы потеряли не только этот военный контракт, но и в 2014-м – контракт на поставку универсальных десантных кораблей типа "Мистраль" в Россию.

"Франция регулярно страдает, ее интересы оказываются нереализованными из-за внешней политики США, Британии и ряда других западных стран. Ее интересы подвигаются и Россией — на Ближнем Востоке, в Африке (Сирия, Ливия, ЦАР, Мали). Всё это будет подталкивать французские власти к достаточно агрессивной политической риторике. Но пока Париж связан финансово и политически отношениями с ЕС и НАТО, не думаю, что он пойдет на какие-то резкие шаги. Хоть происходящее, безусловно, охладит и без того непростые взаимоотношения между Францией и США, Великобританией. Так что недоверие и элементы кризиса будут сопровождать работу американцев, прежде всего, в Европе, в зоне влияния Франции", – предполагает Руслан Бортник.

Запад должен выстраивать более целостную, понятную политику в отношении России. Потому что эта политика разделяет Европу.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что у Запада далеко не везде и не всегда консолидированная позиция. И хоть администрация Байдена своей целью назвала усиление евроатлантического сотрудничества, укрепление отношений между США и ЕС, на деле всё далеко не так гладко.

"Показателен факт, что Франция и Германия могут, к примеру, занимать одну позицию в отношениях с РФ, а те же Великобритания, США, ряд стран Восточной Европы, Прибалтика – другую. Есть информация, что во Франции в декабре намечается российско-французский форум по теме сотрудничества, связанного с водородной энергий. Мы не можем проводить прямых аналогий между этими событиями и разрывом контракта на подлодки. Но, возможно, слишком тесное переплетение французско-российских интересов сыграло свою роль", – размышляет аналитик.

При этом она напоминает об уходе французских сил из Мали (государства в Западной Африке), где та же Россия активно увеличила свое присутствие.

"Известно, что ЧВК Вагнера есть в 12 странах, из них 6 – страны Африки. Включая теперь и Мали. И есть версия, что Франция не просто вывела свои силы из Мали, но сделала это, потому что туда зашла Россия, – подчеркивает Олеся Яхно. – Запад должен выстраивать более целостную, понятную политику в отношении России. Потому что эта политика разделяет Европу. И иногда, если кто-то идет на сотрудничество в одной сфере с РФ, другая страна может реагировать таким образом, как это сделали США и Великобритания, перебив французский контракт с Австралией".

Ранее издание "Комментарии" писало, что во Франции разбился вертолёт со спасателями



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