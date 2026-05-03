Король Чарль подколол Трампа: Макрон отреагировал на шутку

Президент Франции Эмманюэль Макрон с юмором ответил на ироническую реплику короля Чарльза III, которая прозвучала во время государственного ужина в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа.

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время своего выступления британский монарх пошутил, что если бы не роль Великобритании в истории, американцы сегодня могли бы говорить на французском языке. Эта реплика прозвучала как тонкий ответ на предыдущие заявления Дональда Трампа, неоднократно подчеркивавшего решающую роль США в глобальных событиях прошлого.

В сообщении в соцсети X Эмманюэль Макрон кратко ответил на шутку короля Чарльза.

"Это было бы шикарно!", – написал Макрон.

Напомним, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявлял, что без участия США во Второй мировой войне Европа могла бы оказаться под влиянием других государств, а ее жители разговаривали бs на немецком и немного японском языках. Именно эти слова и послужили поводом для иронической шутки Чарльза III в сторону Трампа во время его визита в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шоколадном конфузе. Первая леди США Мелания Трамп на ужин в Белом доме подала королю Чарльзу блюдо, которое он ненавидит.

Также "Комментарии" писали, что король Чарльз дважды остроумно пошутил над президентом США Дональдом Трампом. После его слов смеялся весь зал в Белом доме. Однако американский лидер неоднократно попадал в несколько курьезные случаи во время визита британского монарха в Соединенные Штаты, в частности Трамп оконфузился на встрече с королевскими супругами, когда хлопнул по ягодицам Меланию.