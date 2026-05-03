Король Чарль підколов Трампа: Макрон відреагував на жарт

Президент Франції Емманюель Макрон з гумором відповів на іронічну репліку короля Чарльза III, яка прозвучала під час державної вечері у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

Під час свого виступу британський монарх пожартував, що якби не роль Великої Британії в історії, американці сьогодні могли б говорити французькою мовою. Ця репліка прозвучала як тонка відповідь на попередні заяви Дональда Трампа, який неодноразово підкреслював вирішальну роль США у глобальних подіях минулого.

У дописі в соцмережі X Емманюель Макрон коротко відповів на жарт короля Чарльза.

"Це було б шикарно!", — написав Макрон.

Нагадаємо, що у січні на Всесвітнього економічного форуму у Давосі Дональд Трамп заявляв, що без участі США у Другій світовій війні Європа могла б опинитися під впливом інших держав, а її мешканці розмовляли б німецькою та трохи японською мовами. Саме ці слова і стали приводом для іронічного жарту Чарльза III в бік Трампа під час його візиту до США.

король Чарльз двічі дотепно пожартував над президентом США Дональдом Трампом. Після його слів сміялася уся зала в Білому домі. Однак американський лідер неодноразово потрапляв в дещо курйозні випадки під час візиту британського монарха до Сполучених Штатів, зокрема Трамп оконфузився на зустрічі з королівським подружжям, коли ляснув по сідницях Меланію.




