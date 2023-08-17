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В скандальном интервью Саркози заявил, что Украине не следует вступать в ЕС и НАТО

Бывший французский президент Николя Саркози призывает Украину остаться "нейтральной" и не вступать в ЕС и НАТО.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина должна оставаться "нейтральной", ведь вступление в НАТО или ЕС по словам французского политика "противоречит истории и географии региона". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Figaro.

В скандальном интервью Саркози заявил, что Украине не следует вступать в ЕС и НАТО

Бывший президент Франции Николя Саркози. Фото из открытых источников

Николя Саркози дал интервью для французского издания Le Figaro, где объяснил свое видение ситуации с войной в Украине. Бывший президент Франции считает, что Украина должна быть "мостом между Европой и Россией", поэтому должна сохранить "нейтральный" статус и не присоединяться к Европейскому Союзу или НАТО.


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"Мне кажется, что требовать от Украины выбирать между этими двумя образованиями – это противоречит истории и географии этого сложного региона", – утверждает Саркози.

Кроме того, французский политик объяснил, как он считает, можно завершить войну в Украине. По словам Саркози, нужно под наблюдением международного сообщества провести референдум в Крыму, который признает, что это часть России. Бывший президент Франции считает, что население на полуострове "всегда чувствовало себя россиянами".

Такой же референдум, по мнению Саркози, необходимо провести на оккупированных Россией территориях, которые французский политик называет "спорными".

Николя Саркози был президентом Франции в период с 2007 по 2012 годы. Недавно Апелляционный суд Парижа объявил свое окончательное решение по делу против Саркози, в котором осудил французского политика за коррупцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Германия подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.

Также "Комментарии" писали, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон получил необычный сверток — отрезанный палец.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/nicolas-sarkozy-nous-avons-besoin-des-russes-et-ils-ont-besoin-de-nous-20230816
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:07

Для чого розумово розвинутим троянський кінь який не розвивається, а тримається за старе. Воюють з ворогом, а так і не спромоглись вивчити іншої лайки окрім ворожої. До секти, з такими ж обрядами ідеологією поведінкою як у ворога, на уклін бігають. Треба було не розкрадати країну, а розвивати щоб окуповані території прагнули повернутись.


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