Бойкот РФ и побег Лаврова с G20: о чем это говорит – почему ситуация становится угрожающей

7-8 июля остров Бали (Индонезия) принимал саммит министров иностранных дел стран "Большой двадцатки"(G20). Министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы досрочно покидает мероприятие из-за устроенного ему бойкота. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на саммите G20 призвал к решительному глобальному ответу на агрессию РФ. Какие выводы можно сделать из происходящего? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сам факт того, что ноябрьский форум остается в силе, дает надежду на возможные переговоры между Украиной и Россией во время саммита G20

Директор Украинского института политики Руслан Бортник обращает внимание, что противостояние между РФ и Западом, обструкция России в Западном мире достигли высочайшего уровня.

"И встречи даже в технических формата превращаются в тотальное игнорирование российских представителей. Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" стала тому очередным подтверждением. Показав, насколько острой, взрывоопасной может стать встреча глав государств G20, запланированная на ноябрь всё в той же Индонезии", – подчеркивает эксперт.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский уже уточнил, что его присутствие на данном мероприятии будет зависеть от того, появится ли там Путин, которому, по мнению Зеленского, не место на подобных форумах.

А в Кремле уже подтвердили информацию, что президент России намерен принять участие в саммите глав стран "Большой двадцатки" в ноябре.

"При этом есть третьи страны, старающиеся сохранить ровные отношения с Украиной и Россией, пытающиеся выглядеть нейтрально. Это те же Турция, Китай, главы МИД которых общались с Лавровым на нынешнем саммите, – отмечает Руслан Бортник. – И сам факт того, что ноябрьский форум остается в силе, дает надежду на возможные переговоры между Украиной и Россией во время саммита G20. При условии, что Зеленский и Путин там будут – и что будет, о чём говорить. Очень удобный момент (начало отопительного сезона, предположительное завершение фазы активных боевых действий), чтобы воспользоваться окном возможностей для переговоров".

Пока же, резюмирует директор УИП, изолированная от Западного мира Россия не смогла перетянуть однозначно на свою сторону даже третьи страны. Ситуация остается взрывоопасной для всего мира – с риском трансформации российского вторжения в Украину в новую глобальную войну, считает Руслан Бортник.

Одно дело – не желать стоять рядом с Лавровым или Путиным. И совсем другое – мощно помогать Украине

История нас учит, что за любым дипломатическим демаршем должны следовать некие конкретные действия. А если их нет – то можно говорить лишь о картинке, не более. Так рассуждает политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Я помню, как в 2014 году точно так же бойкотировали российскую делегацию. Как Путина отсаживали за отдельный столик. Так представители G20 (тогда саммит проходил в Австралии) пытались продемонстрировать, что президент РФ не может даже сидеть с ними рядом из-за своих агрессивных действий против Украины. И Путин тогда, как Лавров сейчас, отбыл с саммита раньше остальных. В то же время Германия продолжала строительство "Северного потока-2", а Турция договаривалась о "Турецком потоке". Именно поэтому важны не дипломатические демарши, а реальные действия", – поясняет политолог.

По его мнению, то, что дипломатических демарш состоялся в Индонезии – это, прежде всего, большая заслуга украинской дипломатии в целом и лично министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Но, подчеркиваю, пока не будут приняты конкретные решение по помощи Украине вооружением, финансами, материально (в куда больших масштабах, чем мы получаем), пока против России не введут действительно жесткие санкции, эмбарго – давление на страну-агрессора я буду считать чисто формальным. Одно дело – не желать стоять (сидеть) рядом с Лавровым или Путины. И совсем другое – мощно помогать Украине", – подчеркивает Николай Мельник.

При этом, продолжает он, следует понимать, что российские дипломатия и пропаганда воспримут происшедшее на саммите в Бали враждебно. И используют это для продвижения любимых меседжей в стиле "Россия окружена врагами, но мы не сдадимся, мы просто вынуждены воевать". Тем самым пытаясь мобилизовать россиян на продолжение агрессии.

"И не случайно Путин заявил, что готов воевать до последнего украинца, хоть и попытался эту логику действий приписать Западу. Украину ожидают очередные тяжелые удары, но я уверен, что мы выстоим и победим", – резюмирует эксперт.

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