Берлин снова чего-то ждет: Германия не спешит высылать российских дипломатов

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, в МИД Германии не подтвердили информацию о том, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны. Представитель МИД ФРГ не подтвердила информацию о высылке 30 российских дипломатов и заявила, что такая мера пока не планируется. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Коммерсант".

Германия. Фото: из открытых источников

"Такая мера – в том виде, в каком она была представлена в материале, в настоящий момент не предусмотрена", — сказала представитель ведомства.

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Стоит отметить, 25 марта 2023 года Focus сообщил о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 дипломатов агрессора, аккредитованных в Берлине. Тогда издание отмечало, органы безопасности Германии считают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и армии. Потому нахождение их в стране может вредить Германии.

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