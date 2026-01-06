Германия ответила на угрозы Медведева по "похищению" канцлера Мерца

Правительство Германии отреагировало на резкие и провокационные заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который публично заговорил о возможности "похищения" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В Берлине подчеркнули, что безопасность главы правительства остается на самом высоком уровне, а подобные высказывания воспринимают как неприемлемые.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Представитель кабмина Германии Себастьян Хилле прокомментировал угрозы Медведева по похищению европейских лидеров, в частности канцлера Фридриха Мерца. Поводом для скандальных заявлений из РФ стала военная операция США в Венесуэле, в результате которой был задержан лидер страны Николас Мадуро.

"Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания. Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен", — сказал Хилле на брифинге перед журналистами.

Напомним, что Дмитрий Медведев, комментируя действия США в Венесуэле с захватом Николаса Мадуро, заявил, что Россия теоретически может прибегнуть к подобным шагам в отношении лидеров Европейского Союза. В своих угрозах Медведев вспомнил Фридриха Мерца, назвав возможное "похищение" немецкого лидера "сюжетным поворотом в карнавальном сериале".

