Германия ответила на угрозы Медведева по "похищению" канцлера Мерца
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия ответила на угрозы Медведева по "похищению" канцлера Мерца

Правительство Германии отреагировало на заявления Дмитрия Медведева о возможном "похищении" канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

6 января 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Правительство Германии отреагировало на резкие и провокационные заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который публично заговорил о возможности "похищения" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В Берлине подчеркнули, что безопасность главы правительства остается на самом высоком уровне, а подобные высказывания воспринимают как неприемлемые.

Германия ответила на угрозы Медведева по "похищению" канцлера Мерца

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Представитель кабмина Германии Себастьян Хилле прокомментировал угрозы Медведева по похищению европейских лидеров, в частности канцлера Фридриха Мерца. Поводом для скандальных заявлений из РФ стала военная операция США в Венесуэле, в результате которой был задержан лидер страны Николас Мадуро.

"Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания. Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен", — сказал Хилле на брифинге перед журналистами.

Напомним, что Дмитрий Медведев, комментируя действия США в Венесуэле с захватом Николаса Мадуро, заявил, что Россия теоретически может прибегнуть к подобным шагам в отношении лидеров Европейского Союза. В своих угрозах Медведев вспомнил Фридриха Мерца, назвав возможное "похищение" немецкого лидера "сюжетным поворотом в карнавальном сериале".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прямо пригрозил Владимиру Зеленскому и рассказал, что хочет сделать с телом президента Украины. Российский политик предлагает "заспиртовать" Зеленского.

Также "Комментарии" писали о том, придет ли Путин на помощь Мадуро после его похищения США. Почему Россия вряд ли предоставит реальную помощь Мадуро после его захвата США и чем ограничится реакция Кремля.



