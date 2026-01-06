Німеччина відповіла на погрози Медведєва щодо "викрадення" канцлера Мерца

Уряд Німеччини відреагував на різкі та провокаційні заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який публічно заговорив про можливість "викрадення" канцлера ФРН Фрідріха Мерца. У Берліні наголосили, що безпека глави уряду залишається на найвищому рівні, а подібні висловлювання сприймають як неприйнятні.

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Представник кабміну Німеччини Себастьян Хілле прокоментував погрози Медведєва щодо викрадення європейських лідерів, зокрема канцлера Фрідріха Мерца. Приводом для скандальних заяв з РФ стала військова операція США у Венесуелі, внаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

"Ми, звичайно, взяли до відома ці висловлювання. Як ви знаєте, канцлер добре і надійно захищений", — сказав Хілле на брифінгу перед журналістами.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв, коментуючи дії США у Венесуелі з захопленням Ніколаса Мадуро, заявив, що Росія теоретично може вдатися до подібних кроків щодо лідерів Європейського Союзу. У своїх погрозах Медведєв згадав Фрідріха Мерца назвавши можливе "викрадення" німецького лідера "сюжетним поворотом у карнавальному серіалі".

