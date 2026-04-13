90 млрд евро для Украины: в Германии сделали обнадеживающее заявление после выборов в Венгрии

Германия надеется, что результаты выборов в Венгрии разблокируют "очень быстро" выделение Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

"Результаты голосования дают надежду на то, что помощь для Украины может быть предоставлена очень быстро. Немецкое правительство работает над этим, поэтому с нетерпением ожидает быстрого формирования правительства в Венгрии", — сказал представитель немецкого правительства.

Также издание "Комментарии" сообщало – поражение многолетнего премьера Венгрии Виктор Орбан на выборах может стать переломным моментом для Украины и ее отношений с Евросоюзом. В течение последних лет Будапешт фактически выступал главным тормозом европейской поддержки Киева, блокируя ключевые решения и сохраняя тесные связи с Москвой.

Победа лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра вызвала осторожный оптимизм в Украине. Президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности к перезагрузке отношений и развитию сотрудничества с новым руководством Венгрии. В краткосрочной перспективе изменения могут иметь конкретный финансовый эффект.

Речь идет о кредите ЕС на 90 млрд евро, который ранее блокировал Орбан. Без этих средств Украина рисковала столкнуться с серьезным дефицитом бюджета уже к концу весны. Теперь ожидается, что путь к финансированию будет открыт.

