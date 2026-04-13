90 млрд євро для України: у Німеччині зробили обнадійливу заяву після виборів в Угорщині

Німеччина сподівається, що результати виборів в Угорщині розблокують дуже швидко виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

"Результати голосування дають надію на те, що допомога для України може бути надана дуже швидко. Німецький уряд працює над цим, тому з нетерпінням очікує на швидке формування уряду в Угорщині", — сказав представник німецького уряду.

Також видання "Коментарі" повідомляло – поразка багаторічного прем'єра Угорщини Віктора Орбана на виборах може стати переломним моментом для України та її відносин з Євросоюзом. Протягом останніх років Будапешт фактично виступав головним гальмом європейської підтримки Києва, блокуючи ключові рішення та зберігаючи тісні зв'язки з Москвою.

Перемога лідера партії "Тиса" Петера Мадьяра викликала обережний оптимізм в Україні. Президент Володимир Зеленський вже заявив про готовність до перезавантаження відносин та розвитку співпраці з новим керівництвом Угорщини. У короткостроковій перспективі зміни можуть мати конкретний фінансовий ефект.

Йдеться про кредит ЄС на 90 млрд євро, який раніше блокував Орбан. Без цих коштів Україна ризикувала зіткнутися із серйозним дефіцитом бюджету вже до кінця весни. Наразі очікується, що шлях до фінансування буде відкритий.

