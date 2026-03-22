Мерц поговорил с Трампом об Украине и Иране: первые детали
Мерц поговорил с Трампом об Украине и Иране: первые детали

Мерц провел телефонный разговор с Трампом. Поговорили об Украине, Иране и Ближнем Востоке.

22 марта 2026, 17:15
Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и Ирана.

Мерц и Трамп. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц в соцсети X сообщил о разговоре с Трампом. По словам главы немецкого правительства, во время переговоров поднимался вопрос войны России против Украины, а также темы напряженности на Ближнем Востоке.

"Сегодня днем я обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и Украине. Мы договорились оставаться в тесном контакте. Наш обмен мнениями продолжится в ближайшее время", – говорится в сообщении немецкого канцлера.

Разговор состоялся на фоне напряженных отношений между союзниками из-за событий на Ближнем Востоке. Ранее Мерц заявлял, что если бы Соединенные Штаты проконсультировались с Германией по поводу военных действий США и Израиля против Ирана, Берлин "не советовал бы идти по этому пути".

В то же время канцлер планирует пригласить Дональда Трампа совершить государственный визит в Германию в сентябре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал следующего главного врага США после "смерти Ирана". По словам лидера республиканцев, самым большим врагом США стала Демократическая партия.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов. Иран ответил на жесткий ультиматум Трампа новыми угрозами, где указал, что атакует критические объекты США на Ближнем Востоке, в том числе станции опреснения воды.




Источник: https://x.com/bundeskanzler/status/2035713468720873555
