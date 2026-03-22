Мерц поговорил с Трампом об Украине и Иране: первые детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и Ирана.

Фридрих Мерц в соцсети X сообщил о разговоре с Трампом. По словам главы немецкого правительства, во время переговоров поднимался вопрос войны России против Украины, а также темы напряженности на Ближнем Востоке.

"Сегодня днем я обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и Украине. Мы договорились оставаться в тесном контакте. Наш обмен мнениями продолжится в ближайшее время", – говорится в сообщении немецкого канцлера.

Разговор состоялся на фоне напряженных отношений между союзниками из-за событий на Ближнем Востоке. Ранее Мерц заявлял, что если бы Соединенные Штаты проконсультировались с Германией по поводу военных действий США и Израиля против Ирана, Берлин "не советовал бы идти по этому пути".

В то же время канцлер планирует пригласить Дональда Трампа совершить государственный визит в Германию в сентябре.

