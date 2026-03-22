Мерц поговорив з Трампом про Україну та Іран: перші деталі
Мерц поговорив з Трампом про Україну та Іран: перші деталі

Мерц провів телефонну розмову з Трампом. Поговорили про Україну, Іран та Близький Схід.

22 березня 2026, 17:15
Slava Kot

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональд Трамп, під час якої сторони обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію навколо України та Ірану.

Мерц поговорив з Трампом про Україну та Іран: перші деталі

Мерц та Трамп. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц у соцмережі X повідомив про розмову з Трампом. За словами очільника німецького уряду, під час переговорів піднімалося питання війни Росії проти України, а також порушувалися теми напруженості на Близькому Сході.

"Сьогодні вдень я обговорив з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні. Ми домовилися залишатися в тісному контакті. Наш обмін думками продовжиться найближчим часом", — йдеться в повідомлені німецького канцлера.

Розмова відбулася на тлі напружених відносин між союзниками через події на Близькому Сході. Раніше Мерц заявляв, що якби Сполучені Штати проконсультувалися з Німеччиною щодо воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану, Берлін "не радив би йти цим шляхом".

Водночас канцлер планує запросити Дональда Трампа здійснити державний візит до Німеччини у вересні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав наступного головного ворога США, після "смерті Ірану". За словами лідера республіканців, найбільшим ворогом США стала Демократична партія.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив Ірану ударами по електростанціях, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку впродовж найближчих 48 годин. Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа новими погрозами, де вказав, що атакує критичні об'єкти США на Близькому Сході, зокрема станції опріснення води.




Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2035713468720873555
