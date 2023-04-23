Почему Берлин кардинально меняет свое отношение к РФ – что произошло с элитами Германии

Германия массово высылает российских дипломатов, которые оказались, по сути, шпионами. А глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что операции ВСУ на территории РФ "совершенно нормальны", особенно, если блокируют пути снабжения агрессии. О чем говорят последние действия немецких властей? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратились к экспертам.

Германия и Россия. Фото: из открытых источников

Берлин предпринимает шаги, которые невозможно было представить еще года полтора назад

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

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"Нынешние действия Германии говорят о том, что консервативное немецкое общество, которое ранее ко всему, что творила Россия, относилось с осторожностью и терпением, наконец, поняло – РФ не та страна, с которой можно заигрывать, искать неких путей для взаимопонимания. Кремль, наплевав на все прежние контракты и обещания, на свой имидж на международной арене, развязал самую большую войну в Европе со времен Второй мировой".

Соответственно, продолжает эксперт, Берлин предпринимает шаги, которые невозможно было представить еще года полтора назад. Это и высылка российских дипломатов, и вооружение Украины, и заявления касательно возможности украинских ударов по военно-инфраструктурным объектам на территории РФ, и прекращение сотрудничества между Германией и Россией (включая совместные бизнесы), и отказ от энергоресурсов страны-агрессора. Всё это, уверен политолог, является огромным достижением не только самой ФРГ, но и – мирового сообщества.

"Усталость от России, от ее агрессивности, непредсказуемости накапливалась годами. Но реализуется в таком резком формате именно после открытой и беспричинной агрессии РФ против Украины. Для глобальной демократии такое немецкое прозрение – огромный позитив, – подчеркивает Максим Джигун. – Чем может ответить Россия, которая быстро лишилась экономических рычагов влияния на ФРГ, хоть, казалось, намертво приковала ту к себе энергетическими цепями? Только зеркальной высылкой дипломатов. При этом стреляя себе же в ногу. Ведь дипломаты, скорее всего, вернутся теперь лишь после того, как РФ проиграет в этой войне и будет демонтирован путинский режим".

Происходит пересмотр всего спектра российско-немецких отношений

По словам кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, с нашей точки зрения действия Германии, возможно, выглядят несколько запоздавшими – в плане активной готовности поддерживать Украину в военном плане и так далее. Однако, продолжает он, в ФРГ происходит настоящий слом мировоззрения.

"Немецкие элиты всё больше понимают, что вернуться к статусу кво до 24 февраля 2022 года уже не получится. Немецко-российские отношения претерпевают на наших глазах колоссальные изменения. Пожалуй, наибольшие по масштабу за 50 лет. После объединения Германии, после распада СССР, мы видели активную экономическую и другую кооперацию ФРГ и РФ. Но открытым вторжением в Украину, массой совершенных здесь военных преступлений, страна-агрессор продемонстрировала немецкому политическому и бизнес-классу, часть которого и после 2014-го продолжала активно сотрудничать с РФ (прежде всего, в экономическом плане), что Россия, мягко говоря, ненадежный партнер. Что она не готова соблюдать взятые на себя обязательства в виде различных договоров, соглашений, контрактов. Как следствие – немецкий политический класс начинает рефлексировать, понимая – как раньше уже не будет. Происходит пересмотр всего спектра российско-немецких отношений. ФРГ начинает воспринимать РФ как угрозу. Развязанная Путиным война уничтожила тщательно выстраиваемый образ России как относительно надежного союзника, партнера", – поясняет Алексей Якубин.

Похоже, отмечает он, в самой стране-агрессоре так до конца и не осознали, что вторжением в Украину, этой безумной военной авантюрой, Кремль перечеркнул десятилетиями выстраиваемые контакты и контракты.

"Германия, особенно после увольнения излишне резкого украинского посла Мельника, стала в разы более активно помогать нашей стране. Предоставлять те же танки, многое другое, на что не решалась ранее. Пошли такие заявления, как делает глава Минобороны ФРГ. Мне кажется, со стороны Берлина усилится поддержка наших евроинтеграционных и даже евроатлантических перспектив, – прогнозирует политолог. – Медленно, но неотвратимо, политический класс Германии осознаёт новую геополитическую реальность – и необходимость перестраивать отношения с Россией и Украиной".

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