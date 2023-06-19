Шольц сделал заявление о помощи Украине – есть ли у Германии еще ресурсы

Германия не намерена пересматривать свою позицию, а поэтому продолжит помогать Украине обороняться от российского вторжения, пока это будет необходимо. Для этого уже есть финансирование. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц предупредил, что Запад должен понимать, что отбиться от российской агрессии в ближайшего будущем не получится, она будет длиться "довольно долго". Именно поэтому сейчас НАТО занят тем, что перестраивает свой курс, готовится к длительному марафону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", — заверил Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства также высказал мнение, что объединённой Европе нужно выделять больше финансирования на наращивание противовоздушной обороны. Только так можно иметь гарантию, что в будущем удастся иметь надежную защиту от баллистических, крылатых ракет и беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц таки решился: когда немецкий канцлер собрался звонить Путину и, почем у считает это необходимым.

Ранее "Комментарии" писали – Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС стиль Владимира Путина.



