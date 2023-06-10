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Шольц таки решился: когда немецкий канцлер собрался звонить Путину

Шольц все еще верит, что к Путину можно достучаться

сегодня, 14:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует переговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретная дата пока не называется, но немецкий канцлер намерен позвонить в Москву уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Шольц заявил на съезде Немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, пишет "Sky News".

Шольц таки решился: когда немецкий канцлер собрался звонить Путину

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

На съезде канцлер отметил, что уже говорил с Владимиром Путиным по телефону в прошлом и добавил, что "планирует сделать это снова в ближайшее время".           


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По словам Олафа Шольца, во время переговоров он будет призывать диктатора выбрать единственно возможный вариант завершения войны в Украине, а именно – вывести свои войска с украинских территории.

Отметим, в первые месяцы с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Запад неоднократно пытался вести переговоры с российским диктатором. Прежде всего главе Кремля звонили Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако телефонные звонки в основном оказались безуспешными.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС стиль диктатора Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые предложит объединённый Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса. Такое заявление по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле ответили, готов ли Путин разговаривать с Шольцем.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-war-latest-dam-flood-counteroffensive-wagner-putin-12541713?postid=6032577#liveblog-body
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