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Шольц снял интригу – получит ли Украина ракеты Taurus

Шольц не планирует ближайшим временем принимать решение о поставках ракет Taurus Украине

сегодня, 11:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Германии нет и пока что не предвидится никаких решений относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время дебатов на телеканале N-TV сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц снял интригу – получит ли Украина ракеты Taurus

Олаф Шольц. Фото: Associated Press

"Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", – отметил немецкий канцлер.


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При этом Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит и дальше тесно сотрудничать с партнерами, чтобы Украина могла продолжать давать отпор российской агрессии и получать для этого все необходимое.

Отметим, последние несколько недель в СМИ активно обсуждается тема передачи Украине Германией ракет Taurus.

В украинском информационном пространстве эта тема начала активно обсуждаться после того, как 7 августа председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев разместил у себя в Facebook обнадеживающий пост о том, что ключевые парламентские фракции парламента ФРГ достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. 

Также 10 августа издание "T-online" разместило новость о том, что в правительстве Германии фактически принято решение и официальный Берлин в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время правительство Шольца работает над решением вопроса с США. Сообщалось также о том, что вместе с Taurus Украина может получить не менее долгожданные американские ракеты ATACMS.

И вот уже 11 августа таблоид Bild, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из правительства Шольца сообщил, что "сейчас решение не готовится". 

Напомним, Украина еще в мае впервые запросила у Германии ракеты Taurus, тогда наша армия только готовилась к проведению контрнаступательных действий. Берлин же ответил молчаливым отказом.



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Источник: https://www.n-tv.de/politik/20-43-Ukraine-macht-Deutschland-Taurus-Versprechen--article23143824.html
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