Шольц удивил признанием: что произошло с его правительством из-за Украины

Работа правительства Олафа Шольца в Германии зашла в тупик в конце прошлого года из-за вопроса помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Die Zeit заявил сам бывший канцлер.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Не следует забывать: я распустил предыдущее правительство, потому что не было достигнуто соглашение о примерно 15 миллиардах евро для финансирования дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии", — заявил он, отвечая на один из вопросов.

При этом Шольц уточнил, что камнем преткновения было снятие так называемого "бюджетного тормоза" — законодательного ограничения на дефицит бюджета в Германии. В конце концов этот "тормоз" практически убрали, но уже после того, как правительство Шольца развалилось.

Бывший канцлер признался, что, если бы не это, нынешнему правительству Мерца тоже пришлось бы принимать непростой решение – либо пойти на сокращение расходов на внутренние нужды Германии, либо воздержаться от наращивания военной поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание.

Также издание "Комментарии" сообщало – Христианско-демократический союз и социал-демократы Германии пришли к компромиссному решению относительно военной службы. Теперь для молодых мужчин предусмотрены обязательные медосмотры и возможность призыва в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Tagesschau".

Ранее "Комментарии" писали – в Германии с работой у украинских беженцев не все так просто: о чем говорит новая статистика.



