logo

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц удивил признанием: что произошло с его правительством из-за Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц удивил признанием: что произошло с его правительством из-за Украины

Олаф Шольц признал, что перед его правительством стала дилемма: сокращать расходы на внутренние нужды Германии, либо воздержаться от наращивания военной поддержки Украины

13 ноября 2025, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Работа правительства Олафа Шольца в Германии зашла в тупик в конце прошлого года из-за вопроса помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Die Zeit заявил сам бывший канцлер.

Шольц удивил признанием: что произошло с его правительством из-за Украины

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Не следует забывать: я распустил предыдущее правительство, потому что не было достигнуто соглашение о примерно 15 миллиардах евро для финансирования дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии", — заявил он, отвечая на один из вопросов.

При этом Шольц уточнил, что камнем преткновения было снятие так называемого "бюджетного тормоза" — законодательного ограничения на дефицит бюджета в Германии. В конце концов этот "тормоз" практически убрали, но уже после того, как правительство Шольца развалилось.

Бывший канцлер признался, что, если бы не это, нынешнему правительству Мерца тоже пришлось бы принимать непростой решение – либо пойти на сокращение расходов на внутренние нужды Германии, либо воздержаться от наращивания военной поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание.

Также издание "Комментарии" сообщало – Христианско-демократический союз и социал-демократы Германии пришли к компромиссному решению относительно военной службы. Теперь для молодых мужчин предусмотрены обязательные медосмотры и возможность призыва в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Tagesschau".

Ранее "Комментарии" писали – в Германии с работой у украинских беженцев не все так просто: о чем говорит новая статистика.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zeit.de/2025/48/olaf-scholz-ampelkoalition-kanzler-friedrich-merz
Теги:

Новости

Все новости