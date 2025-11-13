logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Шольц здивував зізнанням: що сталося з його урядом через Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Шольц здивував зізнанням: що сталося з його урядом через Україну

Олаф Шольц визнав, що перед його урядом стала дилема: скорочувати витрати на внутрішні потреби Німеччини або утриматися від нарощування військової підтримки України

13 листопада 2025, 15:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Робота уряду Олафа Шольца в Німеччині зайшла в глухий кут наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

Шольц здивував зізнанням: що сталося з його урядом через Україну

Олаф Шольц. Фото: з відкритих джерел

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, тому що не було досягнуто згоди про приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", — заявив він, відповідаючи на одне з питань.

Шольц уточнив, що каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" — законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" практично прибрали, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.        

Колишній канцлер зізнався, що, якби не це, нинішньому уряду Мерця теж довелося б ухвалювати непросте рішення – або піти на скорочення витрат на внутрішні потреби Німеччини, або утриматися від нарощування військової підтримки України.

Джерело: https://www.zeit.de/2025/48/olaf-scholz-ampelkoalition-kanzler-friedrich-merz
