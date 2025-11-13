Шольц здивував зізнанням: що сталося з його урядом через Україну

Робота уряду Олафа Шольца в Німеччині зайшла в глухий кут наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

Олаф Шольц. Фото: з відкритих джерел

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, тому що не було досягнуто згоди про приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", — заявив він, відповідаючи на одне з питань.

Шольц уточнив, що каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" — законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" практично прибрали, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.

Колишній канцлер зізнався, що, якби не це, нинішньому уряду Мерця теж довелося б ухвалювати непросте рішення – або піти на скорочення витрат на внутрішні потреби Німеччини, або утриматися від нарощування військової підтримки України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи готова Німеччина до війни: у Бундесвері зробили зізнання, що шокує.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Християнсько-демократичний союз та соціал-демократи Німеччини дійшли компромісного рішення щодо військової служби. Тепер для молодих чоловіків передбачені обов'язкові медогляди та можливість призову у разі потреби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Tagesschau".

Раніше "Коментарі" писали – у Німеччині з роботою українських біженців не все так просто: про що говорить нова статистика.



