Союзники США заявили о "нервном срыве" Трампа: призвали его устранить

Британский политик Джордж Гэллоуэй подверг резкой критике президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер якобы переживает "нервный срыв". Кроме того, Гэллоуэй призвал отстранить главу Белого дома от власти.

Джордж Гэллоуэй опубликовал в социальной сети X критическое сообщение о Трампе указывая на его якобы нестабильное состояние о котором "знают все".

"Трамп переживает нервный срыв. Джей Ди Вэнс это знает. Военные это знают. Кабинет министров это знает. СМИ это знают. Общественность это знает. Снимите его, дураки", — написал Гэллоуэй.

Заявление британского политика появилось на фоне обострения политической риторики между Вашингтоном и Лондоном. В последние недели Трамп неоднократно критиковал крупнейшего союзника США — Великобританию, а также лично премьер-министра Кира Стармера.

В частности, президент США выражал недовольство тем, что Лондон отказался разрешить американской авиации использовать британские базы для ударов по Ирану. В публичных выступлениях Трамп сравнивал Стармера с премьером Уинстоном Черчиллем, заявляя, что нынешний британский лидер "далек до его уровня".

Кроме того, недавно Трамп распространил в своей соцсети сатирический ролик, в котором высмеивается Стармер. В видео британский премьер якобы боится звонить по телефону американскому президенту, опасаясь резкой реакции.

