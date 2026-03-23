Союзники США заявили про "нервовий зрив" Трампа: закликали його усунути
Союзники США заявили про "нервовий зрив" Трампа: закликали його усунути

Джордж Галловей заявив, що Дональд Трамп переживає "нервовий зрив" і закликав усунути президента США.

23 березня 2026, 08:15
Slava Kot

Британський політик Джордж Галловей різко розкритикував президента США Дональда Трампа, заявивши, що американський лідер нібито переживає "нервовий зрив". Крім того, Галловей закликав усунути главу Білого дому від влади.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Джордж Галловей опублікував у соціальній мережі X критичний допис про Трампа вказуючи на його нібито нестабільний стан про який "знають усі".

"Трамп переживає нервовий зрив. Джей Ді Венс це знає. Військові це знають. Кабінет міністрів це знає. ЗМІ це знають. Громадськість це знає. Зніміть його, дурні", — написав британський політик.

Заява Галловея з’явилася на тлі загострення політичної риторики між Вашингтоном і Лондоном. Останніми тижнями Трамп неодноразово критикував найбільшого союзника США — Велику Британію, а також особисто прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Зокрема, президент США висловлював невдоволення тим, що Лондон відмовився дозволити американській авіації використовувати британські бази для ударів по Іран. У публічних виступах Трамп порівнював Стармера з прем’єром Вінстоном Черчиллем, заявляючи, що нинішній британський лідер "далекий до його рівня".

Крім того, нещодавно Трамп поширив у своїй соцмережі сатиричний ролик, у якому висміюється Стармер. У відео британський прем’єр нібито боїться телефонувати американському президентові, побоюючись різкої реакції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав союзників по НАТО "боягузами". Тепер президент США отримав відповідь.

Також "Коментарі" писали, що рейтинг схвалення Трампа досяг історичного дна.



Джерело: https://x.com/georgegalloway/status/2035726750194274620
