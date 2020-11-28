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Главная Новости Мир Великобритания В Лондоне арестовали 60 человек за нападения на полицейских в ходе протеста (видео, фото)
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В Лондоне арестовали 60 человек за нападения на полицейских в ходе протеста (видео, фото)

По словам репортера Sky News, протестующие запускали сигнальные ракеты

сегодня, 19:36
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Лондоне арестовали 60 человек в ходе жестких стычек с полицией во время протеста против карантинных ограничений. Как сообщает репортер Sky News на месте событий, демонстранты запускали сигнальные ракеты и "красный огонь".

В Лондоне арестовали 60 человек за нападения на полицейских в ходе протеста (видео, фото)

Протесты в Лондоне Sky News

Сотни демонстрантов прошли маршем сегодня, 28 ноября, по городу возле Оксфорд-стрит, скандируя "свобода", при этом некоторые несли плакаты с надписями "хватит контролировать нас" и "больше никаких ограничений".

"Мы продолжаем призывать людей возвращаться домой", — добавили в полиции.

Репортер Sky News Айвор Беннетт сказал, что между полицией и некоторыми протестующими произошли "довольно жестокие, агрессивные столкновения".

"Люди пускали сигнальные ракеты, был красный дым и зеленый дым", — сказал он.

"Полиция пыталась собрать протестующих в одном месте и разогнать большую группу".

В Сети появились и другие видео, на которых полицейские "скручивают" на земле протестующих. 

Несколько дней назад стало известно, что Англия ужесточила карантин в нескольких регионах. Более 20 миллионов человек на обширных территориях Англии будут вынуждены жить, соблюдая самые жесткие ограничения COVID-19 из-за распространения коронавируса. Лондон находится во второй категории "повышенной готовности". Великобритания объявила, что вскоре начнет массовую вакцинацию.

Ранее в Великобритании уже проходили протесты, которые заканчивались столкновениями с полицией. С полуночи 5 ноября в Великобритании вступили в силу новые карантинные ограничения. Рестораны, бары, спортзалы и другие учреждения, которые не продуют товары первой необходимости, будут закрыты до 2 декабря. 

Сегодня "Комментарии" сообщали, что в Париже также проходят протесты.




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Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-anti-lockdown-protesters-clash-with-police-in-london-12144977
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