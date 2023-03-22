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В МИД Британии отреагировали на обеспокоенность России из-за урановых снарядов для ВСУ

В МИД Британии подчеркнули, что Россия - единственная, кто говорит о ядерном оружии

сегодня, 14:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Снаряды с обедненным ураном используются в вооружении, поскольку легче пробивают броню. Их передача Украине не является ядерной эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

В МИД Британии отреагировали на обеспокоенность России из-за урановых снарядов для ВСУ

Великобритания. Фото: из открытых источников

В МИД Британии уточнили, что Россия сегодня единственная страна, которая постоянно спекулирует на теме ядерного оружия. В то же время, передача снарядов с обедненным ураном ВСУ никоим образом не угрожает стране-агрессору.


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"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", — отметил Клеверли.

Отметим, предшествовало этому заявление замминистра обороны Британии Аннабель Голди о том, что Великобритания готова поставить Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, которые скоро будут в Украине.

В России настолько испугались такой новости, что сначала об опасности такого шага заявил сам Путин во время совместной пресс-конференции с Си Цзиньпинем, а затем и по указанию из Москвы с угрозами в адрес Украины и всего западного мира выступил белорусский диктатор Лукашенко, озвучивший угрожающий монолог о мощи России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин раскрыл карты: почему Китай решил подыграть России – чем это угрожает Украине. Эксперты детально разобрались в ситуцации во время эксклюзивного интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-teases-that-he-has-high-expectations-for-xi-meeting-12541713?postid=5667063#liveblog-body
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