В МИД Британии отреагировали на обеспокоенность России из-за урановых снарядов для ВСУ

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Кравцев Сергей
Снаряды с обедненным ураном используются в вооружении, поскольку легче пробивают броню. Их передача Украине не является ядерной эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".
Великобритания. Фото: из открытых источников
В МИД Британии уточнили, что Россия сегодня единственная страна, которая постоянно спекулирует на теме ядерного оружия. В то же время, передача снарядов с обедненным ураном ВСУ никоим образом не угрожает стране-агрессору.
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Отметим, предшествовало этому заявление замминистра обороны Британии Аннабель Голди о том, что Великобритания готова поставить Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, которые скоро будут в Украине.
В России настолько испугались такой новости, что сначала об опасности такого шага заявил сам Путин во время совместной пресс-конференции с Си Цзиньпинем, а затем и по указанию из Москвы с угрозами в адрес Украины и всего западного мира выступил белорусский диктатор Лукашенко, озвучивший угрожающий монолог о мощи России.
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