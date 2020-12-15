"Мертвые души": на выборах в Италии голосовали мертвецы

"Участие" в последних муниципальных выборах в южноитальянском регионе Калабрия принимали, в том числе, и скончавшиеся граждане, с таким заявлением выступил в понедельник, 14 декабря, глава парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра.

В декабре спецслужбы Италии провели в этом регионе несколько специальных операций, по обвинениям в коррупции и нарушениях при проведении выборов были задержаны некоторые местные политики, включая депутатов местного совета. В Калабрии сложилась "чрезвычайная ситуация", властям страны необходимо менять подход и всерьез бороться с такого рода преступлениями против демократии, отметил глава комиссии.

Антиковидные ограничения были ослаблены 6 декабря в нескольких регионах Италии, в частности, благодаря стабилизации кривой распространения инфекции. Ранее также стало известно, что Еврокомиссия начинает процедуру обвинения Италии в нарушении законодательства ЕС в отношении предоставления концессий на пляжи, которые автоматически продлеваются без всякого конкурса, и это входит в противоречие с общеевропейским законодательством.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии популярные "семейные отели", которые разорились во время пандемии, массово скупаются иностранцами по низким ценам Ранее Италия была единственной страной в Европе, где из более чем миллиона гостиничных номеров, крупные сети составляли лишь 5%. Предприятия в основном скупаются либо большими инвестиционными фондами, либо отдельными европейскими сетями.

Сегодня, 15 декабря, стало известно, открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании.

































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