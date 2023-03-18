США теряют терпение и посылают четкий сигнал Орбану

Соединенные Штаты призывают Венгрию не медлить с решением о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого дома.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. По мнению лидеров скандинавских стран, таким образом они смогут защитить себя от российской или другой агрессии в будущем. Все члены НАТО в течение года ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в военный альянс, кроме Венгрии и Турции.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна примет соответствующее решение в начале 2023 года, однако правительство и партия постоянно переносят голосование. На такие действия венгерских переговорщиков отреагировали Соединенные Штаты.

"Мы призываем Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации как для Финляндии, так и для Швеции", — говорится в заявлении Белого дома.

Что касается Турции, то 17 марта Реджеп Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисто и пообещал ратифицировать договор о вступлении в НАТО в мае. Между Швецией и Турцией переговоры о вступлении в военный альянс были прекращены из-за резкой реакции Анкары на сожжение Корана активистами в Стокгольме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал два государства в Европе, выступающих за мир.

Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер Виктор Орбан предложил создать новый военный союз в Европе подобный НАТО, однако без США.