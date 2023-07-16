Действительно ли из-за коррупции Украина не может приблизиться к НАТО – как изменить ситуацию

Прошедший 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе, оставил после себя двоякое впечатление. С одной стороны – Украину уверяли во всесторонней поддержке в борьбе с российской агрессией, предоставляли новые пакеты военной помощи, появилась Декларация о гарантиях безопасности. С другой – мы вновь услышали, что не соответствуем стандартам НАТО, в том числе, из-за недостаточных реформ, а также слабой борьбы с коррупцией, о чем президент США Джо Байден говорил еще в июне. Между тем, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман опубликовал данные, согласно которым, за коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО. Почему именно Украину столь часто упоминают в негативном контексте касательно коррупции? Действительно ли это мешает нам стать частью НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Нам следует прекратить играть в борьбу коррупцией и пиар вокруг этого

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает так:

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"Коррупция в Украине, действительно, значительная. Но значительна она и во многих европейских государствах, являющихся странами-членами НАТО. Считать, что именно коррупция не пускает нас в Альянс, не верно. Нас не пускает микс ряда факторов. В том числе внутриполитические позиции в странах ЕС, в США".

Эксперт не исключает даже определенных личностных моментов.

"Не секрет, – поясняет он, – что у Байдена были хорошие отношения с Порошенко. И далеко не такие хорошие – с Зеленским. И это определенной мерой влияет на то, как нам помогают, как вообще всё происходит".

В то же время, продолжает Борис Кушнирук, с коррупцией нам, конечно, что-то делать надо. Но беда в том, акцентирует он, что ее не побороть какими-то законами.

"Она формируется на протяжении десятилетий, а то и столетий. И это же время (плюс-минус) необходимо для смены ситуации. Определенные споры вокруг борьбы с коррупцией были и будут. И у нас, и в других странах. Другое дело, что мы отчасти сами спровоцировали излишнее внимание к проблемам борьбы с коррупцией в Украине. При президентстве Порошенко куча а-ля общественных организаций сделали тему коррупции для себя приоритетной. Причем, зачастую это была составляющая политической борьбы, а не реального желания искоренить коррупцию. Объективно — ее уровень при Порошенко был значительно ниже, чем при Зеленском", – отмечает эксперт.

По его мнению, нам следует прекратить играть в борьбу коррупцией и пиар вокруг этого. Следует заниматься системно наведением порядка в тех сферах, где коррупция чувствует себя особо вольготно.

"Судебная система, таможня, налоговики, бюджетная сфера, правоохранители и так далее. Шаг за шагом вычищать. Для каждой сферы – это свои действия", – говорит Борис Кушнирук.

Он согласен с тем, что с точки зрения НАТО – коррупция, действительно, является проблемой. Ведь коррупционная страна очень легко может стать добычей врага. Нет смысла вести войну, если можно купить генералов или политиков высшего ранга.

"Классическая история – как американцы брали Багдад во время войны в Ираке. Как показывает наша войны, взять даже небольшой город — огромная проблема. Война идет буквально за каждый дом. И самая технологическая армия сталкивается с массой проблем. Американцы же просто подкупили иракских генералов, которые сдали Багдад, – напоминает эксперт. – И в таком ракурсе борьба с коррупцией – важный безопасностный фактор. Если вы создаете коррупционные наслоения в разных сферах, страна становится слабой, потому что кто угодно может кого угодно подкупить".

Главная причина непринятия Украины в НАТО – текущая война с Россией, с которой НАТО воевать не хочет

Экономический эксперт Даниил Монин уверен, что вопрос не в коррупции, а нахождении причины как бы Украину не принять в НАТО.

"Коррупция есть везде – и в США, очевидно, тоже. Да ее можно называть цивилизованным словом "лоббизм", но в целом сути это не меняет", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, главная причина непринятия Украины в НАТО – текущая война с Россией, с которой НАТО воевать не хочет.

"Поэтому Альянс готов и далее ослаблять РФ путем поставок Украине вооружений и гибели наших солдат. Вопрос же принятия Украины в НАТО надо ставить после победы над Россией", – констатирует Даниил Монин.

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