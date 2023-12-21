Фицо рассказал об опасности по отношению к Украине, которая станет началом Третьей мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает высказывать пророссийские нарративы. В этот раз словацкий лидер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, это приведет к Третьей мировой войне.

Роберт Фицо наложит вето на вступление Украины в НАТО. Фото из открытых источников

Роберт Фицо рассказал, что он будет блокировать решение о вступлении Украины в НАТО до тех пор, пока будет иметь политическое влияние в Словакии. Таким образом, словацкий премьер-министр выразил свой решительный протест против вступления Украины и объяснил это угрозой мировой войны.

"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом Третьей мировой войны", — сказал Роберт Фицо в интервью InfoVojna.

Вместе с тем Фицо отметил, что поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. По его мнению, процесс интеграции может длиться несколько лет, если Украина выполнит все условия от ЕС.

"Если для того чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест — я не имею с этим проблем, но она должна выполнить все условия", — заявил Фицо.

Напомним, что новый этап переговоров по вступлению Украины в ЕС состоялся 15 декабря, когда лидеры Европейского Союза единогласно поддержали решение. Единственным, кто был против оказался премьер Венгрии Виктор Орбан, покинувший зал голосования, чем помог реализовать решение других 26 членов ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о вступлении Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали о Путине, который дал оценку действиям Фицо и Орбана против Украины.