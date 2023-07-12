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Генсек НАТО назвал, что станет трагедией для Украины

Йенс Столтенберг считает, что победа Путина в войне против Украины сделает более уязвимыми страны НАТО.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне станет трагедией для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генсек НАТО назвал, что станет трагедией для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский дали совместную пресс-конференцию в Литве, где проходит саммит НАТО.


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При разговоре с журналистами Столтенберга спросили, существуют ли риски, что новые договоренности между Украиной и НАТО приближают Запад к войне с Россией. Столтенберг объясняет, что не существует вариантов без риска, но самым большим риском станет победа российского президента в войне.

"Если Путин победит – это будет трагедия для Украины, это будет опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми", – ответил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что Украина должна быть независимой и самостоятельно выбирать свой путь развития.

"Мы никогда не можем разрешить Москве решать, кто может, а кто не может быть членом НАТО", – сказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны "Большой семерки" подготовили для Украины "исторические" гарантии безопасности. На заявления о гарантиях безопасности для Украины отреагировали в Кремле и в Министерстве иностранных дел РФ.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал три приоритета Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. А американский посол в НАТО считает, что президент Украины Владимир Зеленский посылает мощный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину своим приездом и выступлениями на проходящем в Литве саммите НАТО.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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