Генсек НАТО назвал, что станет трагедией для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне станет трагедией для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский дали совместную пресс-конференцию в Литве, где проходит саммит НАТО.

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При разговоре с журналистами Столтенберга спросили, существуют ли риски, что новые договоренности между Украиной и НАТО приближают Запад к войне с Россией. Столтенберг объясняет, что не существует вариантов без риска, но самым большим риском станет победа российского президента в войне.

"Если Путин победит – это будет трагедия для Украины, это будет опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми", – ответил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что Украина должна быть независимой и самостоятельно выбирать свой путь развития.

"Мы никогда не можем разрешить Москве решать, кто может, а кто не может быть членом НАТО", – сказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны "Большой семерки" подготовили для Украины "исторические" гарантии безопасности. На заявления о гарантиях безопасности для Украины отреагировали в Кремле и в Министерстве иностранных дел РФ.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал три приоритета Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. А американский посол в НАТО считает, что президент Украины Владимир Зеленский посылает мощный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину своим приездом и выступлениями на проходящем в Литве саммите НАТО.