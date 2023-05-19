Глава Минобороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга подходят к концу в сентябре этого года. Военный альянс еще не определился с предстоящей заменой руководителя организации, однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание занять этот пост. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Evening Standard.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Во время поездки в Берлин для переговоров по войне в Украине глава британского министерства обороны Бен Уоллес встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Во время разговоров с местным изданием Уоллес выразил свою заинтересованность стать следующим генсеком НАТО.

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"Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы", — сказал Бен Уоллес.

Несмотря на это, министр обороны Великобритании указал также, что ему нравится его нынешняя работа, которая происходит в период реформ. Однако, по словам Уоллеса, не он будет решать, кто вступит в должность, а это сделают совместно союзники по НАТО.

"Это фантастическая должность, а НАТО — невероятно важная часть нашей общей безопасности. Но это не мне решать. Это решение всех союзников", — говорит министр обороны Великобритании.

Напомним, что действующий генсек НАТО несколько раз сообщал, что готов покинуть свой пост после того, как почти 10 лет был руководителем военного альянса.

Ранее портал "Комментарии" писал о наиболее вероятных кандидатах на нового генсека НАТО.

Также "Комментарии" сообщали о неожиданном повороте на выборах нового генсека НАТО. Военный альянс не может определиться, кто заменит Йенса Столтенберга, поэтому собирается продлить еще раз его полномочия.