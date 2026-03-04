logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Иран атаковал страну НАТО баллистической ракетой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран атаковал страну НАТО баллистической ракетой: что известно

НАТО сбила иранскую баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции.

4 марта 2026, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Турция заявила о перехвате иранской баллистической ракеты, вошедшей в ее воздушное пространство. Это первый известный случай, когда Иран совершил ракетную атаку на территорию Турции, которая является членом НАТО.

Иран атаковал страну НАТО баллистической ракетой: что известно

Запуск иранской баллистической ракеты. Фото из открытых источников

Министерство обороны Турции опубликовало сообщение о сбитии иранской баллистической ракеты, направлявшейся в сторону страны.

"Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и обнаруженная во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии, которая двигалась в направлении воздушного пространства Турции, была своевременно атакована и нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в заявлении.

Также в Минобороны Турции указали, что обнаруженный боеприпас, упавший на турецкой территории в районе Дертел провинции Хатай, входил в систему ПВО, которая перехватила иранскую ракету в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

В министерстве отметили, что Турция сохраняет полную готовность защищать свою территорию и оставляет за собой право ответа в случае враждебных действий.

"Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими союзниками", — добавили в ведомстве.

Иранские беспилотники уже атаковали Кипр, один из них ударил по базе британских Королевских ВВС на острове, а другие были сбиты, прежде чем они успели попасть в него. Это побудило Великобританию, Францию и Грецию направить на Кипр самолеты, военные корабли и вертолеты для защиты страны от последующих атак беспилотников.

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран наносил удары баллистическими ракетами и беспилотниками по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у побережья Шри-Ланки атакован иранский фрегат IRIS Dena.

Также "Комментарии" писали, что истребитель F-35I ВВС Израиля уничтожил иранский Як-130 российского производства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/07143319492f4a9b96207d73c28616c4
Теги:

Новости

Все новости