Иран атаковал страну НАТО баллистической ракетой: что известно

Турция заявила о перехвате иранской баллистической ракеты, вошедшей в ее воздушное пространство. Это первый известный случай, когда Иран совершил ракетную атаку на территорию Турции, которая является членом НАТО.

Запуск иранской баллистической ракеты. Фото из открытых источников

Министерство обороны Турции опубликовало сообщение о сбитии иранской баллистической ракеты, направлявшейся в сторону страны.

"Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и обнаруженная во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии, которая двигалась в направлении воздушного пространства Турции, была своевременно атакована и нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в заявлении.

Также в Минобороны Турции указали, что обнаруженный боеприпас, упавший на турецкой территории в районе Дертел провинции Хатай, входил в систему ПВО, которая перехватила иранскую ракету в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

В министерстве отметили, что Турция сохраняет полную готовность защищать свою территорию и оставляет за собой право ответа в случае враждебных действий.

"Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими союзниками", — добавили в ведомстве.

Иранские беспилотники уже атаковали Кипр, один из них ударил по базе британских Королевских ВВС на острове, а другие были сбиты, прежде чем они успели попасть в него. Это побудило Великобританию, Францию и Грецию направить на Кипр самолеты, военные корабли и вертолеты для защиты страны от последующих атак беспилотников.

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран наносил удары баллистическими ракетами и беспилотниками по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

