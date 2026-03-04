logo_ukra

Іран атакував країну НАТО балістичною ракетою: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран атакував країну НАТО балістичною ракетою: що відомо

НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини.

4 березня 2026, 14:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Туреччина заявила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка увійшла в її повітряний простір. Це перший відомий випадок, коли Іран здійснив ракетну атаку на територію Туреччини, яка є країною членом НАТО.

Іран атакував країну НАТО балістичною ракетою: що відомо

Запуск іранської балістичної ракети. Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Туреччини опублікувало повідомлення про збиття іранської балістичної ракети, яка прямувала у бік країни. 

"Балістична ракета, запущена з Ірану та виявлена під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії, що рухалася в напрямку повітряного простору Туреччини, була своєчасно атакована та нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї", — йдеться в заяві.

Також у Міноборони Туреччини вказали, що виявлений боєприпас, який упав на турецькій території у районі Дертьол провінції Хатай входив до системи ППО, яка перехопила іранську ракету в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У міністерстві наголосили, що Туреччина зберігає повну готовність захищати свою територію та залишає за собою право на відповідь у разі ворожих дій.

"Ми закликаємо всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультації з НАТО та іншими нашими союзниками", — додали у відомстві.

Наразі іранські безпілотники вже атакували Кіпр, один з них вдарив по базі британських Королівських ВПС на острові, а інші були збиті, перш ніж вони встигли влучити в нього. Це спонукало Велику Британію, Францію та Грецію направити на Кіпр літаки, військові кораблі та гелікоптери для захисту країни від подальших атак безпілотників.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації на Близькому Сході після атаки США та Ізраїлю по Ірану. У відповідь Тегеран завдавав ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Ізраїлю й країнах Перської затоки, де розміщені американські військові бази.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що біля узбережжя Шрі-Ланки атаковано іранський фрегат IRIS Dena.

Також "Коментарі" писали, що винищувач F-35I ВПС Ізраїлю знищив іранський Як-130 російського виробництва.



Джерело: https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/07143319492f4a9b96207d73c28616c4
