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Крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину

Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Чехия и другие союзники Украины заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о возможности в будущем отправить войска стран НАТО и ЕС на войну в Украине. Несмотря на это, Макрон добавил, что в этом вопросе нет единодушия среди союзников Украины.

Крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину

Страны НАТО отрицают, что отправят свои войска в Украину. Фото из открытых источников

После слов Макрона о возможности отправить войска НАТО в Украину, сразу несколько союзников Киева сделали заявление, что не собираются отправлять свои войска.

В Великобритании заявили, что у них есть определенный персонал в Украине, однако свои войска Лондон не будет отправлять.

"Помимо небольшого количества персонала, который мы имеем в стране, что поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному развертыванию", — сказал спикер премьер-министра Великобритании.

Подобное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, отрицавший, что войска НАТО будут в Украине.

"Снова в очень хорошей дискуссии было обсуждено то, о чем мы договорились с самого начала между нами и друг с другом также касается будущего, а именно то, что на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, которых туда присылают европейские страны или государств с НАТО", — сказал Шольц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал заявления Макрона.

"Польша не планирует вводить свои войска на территорию Украины. Я думаю, что не стоит сегодня спекулировать, будут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию", – заявил Туск.

Отрицал отправление войск НАТО и генсек Йенс Столтенберг, отметив, что у альянса нет планов размещать своих солдат в Украине. Отрицали возможность предоставить войска Украине также Словакия, Швеция и Чехия. А Венгрия заявила, что ее позиция "четкая и жесткая" и она не только не предоставит войска, а не собирается присылать и оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на заявления президента Франции по обсуждению возможности разместить иностранные войска в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на слова Макрона об отправке войск НАТО на войну в Украину.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:06

Невже Фюрер під час свого випрошувального вояжу тільки Макрону в очі дивився, а про інших забув? Як у казці про одно лво і три глазку: спи глазок спи другий, а про третій забув.


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