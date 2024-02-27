Крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину

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Slava Kot
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о возможности в будущем отправить войска стран НАТО и ЕС на войну в Украине. Несмотря на это, Макрон добавил, что в этом вопросе нет единодушия среди союзников Украины.
Страны НАТО отрицают, что отправят свои войска в Украину. Фото из открытых источников
После слов Макрона о возможности отправить войска НАТО в Украину, сразу несколько союзников Киева сделали заявление, что не собираются отправлять свои войска.
В Великобритании заявили, что у них есть определенный персонал в Украине, однако свои войска Лондон не будет отправлять.
Подобное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, отрицавший, что войска НАТО будут в Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал заявления Макрона.
Отрицал отправление войск НАТО и генсек Йенс Столтенберг, отметив, что у альянса нет планов размещать своих солдат в Украине. Отрицали возможность предоставить войска Украине также Словакия, Швеция и Чехия. А Венгрия заявила, что ее позиция "четкая и жесткая" и она не только не предоставит войска, а не собирается присылать и оружие Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на заявления президента Франции по обсуждению возможности разместить иностранные войска в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на слова Макрона об отправке войск НАТО на войну в Украину.
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Ігор
сегодня, 15:06
Невже Фюрер під час свого випрошувального вояжу тільки Макрону в очі дивився, а про інших забув? Як у казці про одно лво і три глазку: спи глазок спи другий, а про третій забув.