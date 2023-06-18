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НАТО не может договориться о новом генсеке: самый ожидаемый вариант альянса

31 страна-член НАТО не может единогласно выбрать преемника Столтенберга.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Страны НАТО не могут согласовать следующего руководителя военного альянса до начала саммита, который состоится в июле. Таким образом, Альянс призывает действующего генсека Йенса Столтенберга остаться в должности еще на год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

НАТО не может договориться о новом генсеке: самый ожидаемый вариант альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года. Сам генсек НАТО заявлял, что не собирается оставаться в должности, которую он занимает с 2014 года.


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"Я снова и снова заявляю, что не стремлюсь к продолжению, и не имею других планов, кроме как завершить свою работу, и мой срок должности истекает этой осенью", — сказал Столтенберг.

В начале июня Джо Байден встретился со Столтенбергом и премьером Дании Мэтте Фредериксен. Такие события поставили ее на место фаворита в борьбе за пост генсека НАТО. Однако оказалось, что члены НАТО не имеют единой позиции по поддержке Фредериксен. Они согласны видеть женщину в должности генсека, однако Польша и страны Балтии требуют представителя из Восточной Европы.

Представитель Белого дома Оливия Далтон заявила, что главным выбором Байдена в поддержке того, другого кандидата является сохранение единства в Альянсе. Таким образом, страны НАТО все больше просят Столтенберга остаться в должности и настаивают на продлении его полномочий еще на один год. Они считают Столтенберга сильным лидером, который поможет направлять НАТО в поддержку Украины в ее наступательных действиях.

Сам Йенс Столтенберг изменил свою категоричность и указал, что остается открытым для предложений.

"Я отвечаю за все решения, которые должен принять этот альянс кроме одного. И это о моем будущем. Это должен решить 31 союзник", — сообщил генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, отреагировавшем на ядерную позицию России в Беларуси.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-16/nato-chief-stoltenberg-could-stay-on-amid-lack-of-consensus
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