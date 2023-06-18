НАТО не может договориться о новом генсеке: самый ожидаемый вариант альянса

Страны НАТО не могут согласовать следующего руководителя военного альянса до начала саммита, который состоится в июле. Таким образом, Альянс призывает действующего генсека Йенса Столтенберга остаться в должности еще на год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года. Сам генсек НАТО заявлял, что не собирается оставаться в должности, которую он занимает с 2014 года.

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"Я снова и снова заявляю, что не стремлюсь к продолжению, и не имею других планов, кроме как завершить свою работу, и мой срок должности истекает этой осенью", — сказал Столтенберг.

В начале июня Джо Байден встретился со Столтенбергом и премьером Дании Мэтте Фредериксен. Такие события поставили ее на место фаворита в борьбе за пост генсека НАТО. Однако оказалось, что члены НАТО не имеют единой позиции по поддержке Фредериксен. Они согласны видеть женщину в должности генсека, однако Польша и страны Балтии требуют представителя из Восточной Европы.

Представитель Белого дома Оливия Далтон заявила, что главным выбором Байдена в поддержке того, другого кандидата является сохранение единства в Альянсе. Таким образом, страны НАТО все больше просят Столтенберга остаться в должности и настаивают на продлении его полномочий еще на один год. Они считают Столтенберга сильным лидером, который поможет направлять НАТО в поддержку Украины в ее наступательных действиях.

Сам Йенс Столтенберг изменил свою категоричность и указал, что остается открытым для предложений.

"Я отвечаю за все решения, которые должен принять этот альянс кроме одного. И это о моем будущем. Это должен решить 31 союзник", — сообщил генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, отреагировавшем на ядерную позицию России в Беларуси.