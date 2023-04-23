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Неожиданный поворот на выборах нового генсека НАТО

Военный альянс не может определиться, кто заменит Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО, который истекает 30 сентября, может быть снова продлен. Союзникам тяжело договориться о преемнике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на норвежское издание NRK.

Неожиданный поворот на выборах нового генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг лишится своих полномочий 1 октября, и эта дата быстро приближается. Естественно, если бы следующего генсека военного альянса объявили на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Однако до сих пор нет кандидата на замену для Йенса Столтенберга, подтверждающих источники в НАТО


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"Найти кандидата, готового к осени, с каждым днем ​​становится все сложнее. Йенс Столтенберг получит еще одно продолжение, если он этого захочет", — сообщило издание NRK со ссылкой на свои источники в военном альянсе.

Генеральный секретарь Норвежского атлантического комитета Кейт Хансен Бундт разделяет такое впечатление.

"Есть много доказательств того, что Йенс Столтенберг останется в должности до следующего лета. Мы до сих пор не видим конца войны в Украине", – говорит Бундт.

Норвежское издание утверждает, что США и Германия стремятся покинуть Столтенберг, ведь он вовлечен в сложный процесс реорганизации НАТО.

Срок полномочий Столтенберга, занимающего пост секретаря НАТО с 2014 года, уже несколько раз продолжался, в последний раз в 2022 году после российского вторжения в Украину. В тот момент норвежский политик собирался покинуть свой пост и занять кресло главы Банка Норвегии. Недавно Столтенберг объявлял, что намерен уйти с должности генсека НАТО.

"У меня нет других планов, кроме как завершить работу в НАТО осенью, как и планировалось. Я пробыл там вдвое дольше, чем ожидалось", – сказал Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.

Также "Комментарии" писали о США, предупреждающих НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине.



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Источник: https://www.nrk.no/urix/kilder-til-nrk_-sannsynlig-at-jens-stoltenberg-fortsetter-i-nato-1.16382921
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