Польша требует, чтобы следующим генсеком НАТО был кто-то из Восточной Европы, которая когда-то была частью СССР. Таким образом, Россия получит четкий сигнал от военного альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Кая Каллас и Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Американское издание отмечает, что среди членов НАТО существует наибольшая приверженность премьеру Дании Мэтте Фредериксен. Однако Польша выступает против такого решения. Следует отметить, что должность нового генерального секретаря НАТО должна быть утверждена всеми членами альянса.

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Польша объясняет критику Фредериксен тем, что Дания не выполняет своих обязательств по выделению 2% ВВП на оборону. Кроме того, польские представители считают, что северные страны снова могут руководить НАТО следующие четыре года. С 2009 по 2014 год генсеком НАТО был бывший министр Дании Андерс Расмуссен, а с 2014 года руководящий пост занимает норвежец Йенс Столтенберг, полномочия которого дважды продолжались.

Также Польша и другие страны, находящиеся вблизи России, указывают, что избрание нового главы НАТО из страны, которая когда-то была частью СССР, пошлет сильный сигнал Москве. По информации WSJ в этом контексте рассматривают премьер Эстонии Каю Каллас. Однако Западные союзники считают, что избрание лидера НАТО из стран Восточной Европы может быть слишком провокационным. Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются осенью этого года.

Как отмечает Wall Street Journal, почти все союзники соглашаются, что эту должность должна занимать женщина. Среди других потенциальных кандидатов-женщин на пост генсека НАТО также рассматривают президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и президент Словакии Зузану Чапутову.

Ранее портал "Комментарии" писали, что глава Минобороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО. Его кандидатуру лоббирует премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Также "Комментарии" писали, что один из кандидатов на генсека НАТО объявил, что не будет вести борьбу.