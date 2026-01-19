logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО После срочного отъезда немцев Гренландию покинули военные еще одной страны НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

После срочного отъезда немцев Гренландию покинули военные еще одной страны НАТО

Нидерландские офицеры завершили разведывательную миссию в Гренландии.

19 января 2026, 13:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После досрочного отъезда немецких военных Гренландию покинули представители еще одной страны НАТО. В Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что два офицера Королевского флота завершили участие в разведывательной миссии на острове и оставили его в соответствии с планом.

После срочного отъезда немцев Гренландию покинули военные еще одной страны НАТО

Военные Нидерландов покинули Гренландию. Фото из открытых источников

Как пояснили в Минобороны Нидерландов, речь идет о предварительном этапе совместных арктических учений НАТО Arctic Endurance, которые проходили под руководством Дании. К миссии были привлечены несколько союзников по Альянсу, в том числе Нидерланды, которые направили офицеров для оценки возможностей проведения более масштабных военных учений в условиях Арктики. Нидерландские военные делились оперативным и логистическим опытом, необходимым для дальнейшего планирования.

В Минобороны Нидерландов подчеркивают, что завершение миссии не связано с инцидентами безопасности. Подготовительная работа будет продолжаться в ближайшее время уже на территории Дании и Нидерландов. Следующим этапом может стать более широкая операция с участием НАТО, возможность которой будет обсуждаться в Альянсе.

Днем ранее, 18 января, Гренландию покинула группа немецких военнослужащих. В Министерстве обороны Германии пояснили, что миссию пришлось сократить из-за сложных погодных условий, которые сделали невозможным посещение датской военной базы на острове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что импичмент Трампа все ближе. Республиканцы прямо говорят об отстранении президента США из-за его шагов по Гренландии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости