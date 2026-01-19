После срочного отъезда немцев Гренландию покинули военные еще одной страны НАТО

После досрочного отъезда немецких военных Гренландию покинули представители еще одной страны НАТО. В Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что два офицера Королевского флота завершили участие в разведывательной миссии на острове и оставили его в соответствии с планом.

Военные Нидерландов покинули Гренландию. Фото из открытых источников

Как пояснили в Минобороны Нидерландов, речь идет о предварительном этапе совместных арктических учений НАТО Arctic Endurance, которые проходили под руководством Дании. К миссии были привлечены несколько союзников по Альянсу, в том числе Нидерланды, которые направили офицеров для оценки возможностей проведения более масштабных военных учений в условиях Арктики. Нидерландские военные делились оперативным и логистическим опытом, необходимым для дальнейшего планирования.

В Минобороны Нидерландов подчеркивают, что завершение миссии не связано с инцидентами безопасности. Подготовительная работа будет продолжаться в ближайшее время уже на территории Дании и Нидерландов. Следующим этапом может стать более широкая операция с участием НАТО, возможность которой будет обсуждаться в Альянсе.

Днем ранее, 18 января, Гренландию покинула группа немецких военнослужащих. В Министерстве обороны Германии пояснили, что миссию пришлось сократить из-за сложных погодных условий, которые сделали невозможным посещение датской военной базы на острове.

