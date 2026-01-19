logo_ukra

Після термінового від'їзду німців Гренландію залишили військові ще однієї країни НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Після термінового від’їзду німців Гренландію залишили військові ще однієї країни НАТО

Нідерландські офіцери завершили розвідувальну місію в Гренландії.

19 січня 2026, 13:17
Автор:
avatar

Slava Kot

Після дострокового від’їзду німецьких військових Гренландію залишили й представники ще однієї країни НАТО. У Міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що два офіцери Королівського флоту завершили участь у розвідувальній місії на острові та залишили його відповідно до плану.

Після термінового від’їзду німців Гренландію залишили військові ще однієї країни НАТО

Військові Нідерландів залишили Гренландію. Фото з відкритих джерел

Як пояснили в Міноборони Нідерландів, йдеться про підготовчий етап спільних арктичних навчань НАТО Arctic Endurance, які проходили під керівництвом Данії. До місії були залучені кілька союзників по Альянсу, зокрема Нідерланди, які направили офіцерів для оцінки можливостей проведення масштабніших військових навчань в умовах Арктики. Нідерландські військові ділилися оперативним і логістичним досвідом, необхідним для подальшого планування.

У Міноборони Нідерландів наголошують, що завершення місії не пов’язане з безпековими інцидентами. Підготовча робота триватиме найближчим часом уже на території Данії та Нідерландів. Наступним етапом може стати ширша операція за участі НАТО, можливість якої обговорюватиметься в Альянсі.

За день до цього, 18 січня, Гренландію залишила група німецьких військовослужбовців. У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що місію довелося скоротити через складні погодні умови, які унеможливили відвідання данської військової бази на острові.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що імпічмент Трампа усе ближче. Республіканці прямо говорять про усунення президента США через його кроки щодо Гренландії.




