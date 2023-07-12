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Посол США: Зеленский посылает мощный сигнал Путину на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посылает очень сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину на саммите НАТО в Вильнюсе.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала приезд президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Литве, заявив, что Путин получил мощный сигнал от украинского лидера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Посол США: Зеленский посылает мощный сигнал Путину на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

На саммите НАТО в Литве Украина не получила четких сроков вступления в НАТО. Зеленский резко отреагировал на такое решение назвав его "абсурдным" и дающим стимул России и дальше продолжать войну. Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что союзники уже взяли на себя обязательства по будущему Украины в НАТО, а также предоставлению стране долгосрочной поддержки.


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"Когда Путин начал войну, он предполагал, что Запад в конце концов потеряет интерес к Украине. А реальность такова, что мы на 500-м дне этой войны, и никто никуда не уходит", – сказала Джулианна Смит.

Американская дипломат также заявила, что Соединенные Штаты "в восторге" от участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите и первом совете Украина-НАТО. По ее мнению, это прямой сигнал российскому президенту.

"Я думаю, что это посылает очень сильный сигнал президенту Путину", – сказала Смит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Соединенных Штатов отреагировал на резкие заявления Владимира Зеленского по поводу саммита НАТО. Президент Украины назвал последние изменения "абсурдными и беспрецедентными".

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме рассказали на сколько возможно вступление Украины в НАТО. А СМИ указали на две страны, блокирующие вступление Украины в военный альянс.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-11-23/index.html
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