logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Появилась первая реакция НАТО на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция НАТО на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции

НАТО поддержало Турцию после перехвата иранской баллистической ракеты.

4 марта 2026, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В НАТО отреагировали на инцидент с запуском иранской баллистической ракеты, вошедшей в воздушное пространство Турции и перехваченной системами противовоздушной обороны Альнсу. В НАТО заявили о полной поддержке Анкары и осудили действия Тегерана.

Появилась первая реакция НАТО на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в комментарии CNN ответила на вопрос об инциденте с запуском иранской баллистической ракеты в сторону Турции.

"НАТО твердо стоит на стороне всех союзников, включая Турцию, поскольку Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону. Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех сферах, в частности, когда речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне", — сказала Харт, озвучив первую реакцию НАТО на инцидент.

Министерство обороны Турции 4 марта опубликовало заявление, в котором сообщило о сбитии ракеты, летевшей со стороны Ирана. По данным источников телеканала CNN, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой, передав официальную реакцию Анкары и призвал избегать шагов, которые могут привести к расширению конфликта.

По сообщению турецкого оборонного ведомства, ракета, которая двигалась в сторону Турции, была обнаружена во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Из-за опасности были применены средства ПВО, а иранская ракета была сбита. Ее обломки впоследствии обнаружили в районе Дертел в турецкой провинции Хатай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал худший сценарий для США в войне с Ираном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости