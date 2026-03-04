Появилась первая реакция НАТО на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции

В НАТО отреагировали на инцидент с запуском иранской баллистической ракеты, вошедшей в воздушное пространство Турции и перехваченной системами противовоздушной обороны Альнсу. В НАТО заявили о полной поддержке Анкары и осудили действия Тегерана.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в комментарии CNN ответила на вопрос об инциденте с запуском иранской баллистической ракеты в сторону Турции.

"НАТО твердо стоит на стороне всех союзников, включая Турцию, поскольку Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону. Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех сферах, в частности, когда речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне", — сказала Харт, озвучив первую реакцию НАТО на инцидент.

Министерство обороны Турции 4 марта опубликовало заявление, в котором сообщило о сбитии ракеты, летевшей со стороны Ирана. По данным источников телеканала CNN, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой, передав официальную реакцию Анкары и призвал избегать шагов, которые могут привести к расширению конфликта.

По сообщению турецкого оборонного ведомства, ракета, которая двигалась в сторону Турции, была обнаружена во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Из-за опасности были применены средства ПВО, а иранская ракета была сбита. Ее обломки впоследствии обнаружили в районе Дертел в турецкой провинции Хатай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал худший сценарий для США в войне с Ираном.