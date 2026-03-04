Появилась первая реакция НАТО на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции

Рубрики
В НАТО отреагировали на инцидент с запуском иранской баллистической ракеты, вошедшей в воздушное пространство Турции и перехваченной системами противовоздушной обороны Альнсу. В НАТО заявили о полной поддержке Анкары и осудили действия Тегерана.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в комментарии CNN ответила на вопрос об инциденте с запуском иранской баллистической ракеты в сторону Турции.
Министерство обороны Турции 4 марта опубликовало заявление, в котором сообщило о сбитии ракеты, летевшей со стороны Ирана. По данным источников телеканала CNN, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой, передав официальную реакцию Анкары и призвал избегать шагов, которые могут привести к расширению конфликта.
По сообщению турецкого оборонного ведомства, ракета, которая двигалась в сторону Турции, была обнаружена во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Из-за опасности были применены средства ПВО, а иранская ракета была сбита. Ее обломки впоследствии обнаружили в районе Дертел в турецкой провинции Хатай.
